بالصور.. الرائد يفاجئ الاتفاق ويخطف منه فوزًا ثمينًا

ماجد محمد(صدى):

تمكن نادي الرائد، اليوم السبت، من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ختام الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعدما كان الاتفاق متقدمًا عليه بهدفين مقابل هدف ليسرق الرائد الفوز بهدفين إضافيين في دقيقتين.

وفي تفاصيل اللقاء، أحرز الرائد هدف التقدم عن طريق لاعبه أرنود دجوم في الدقيقة 35 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء؛ بينما مع مطلع الشوط الثاني، أدرك الاتفاق التعادل عن طريق هزاع الهزاع في الدقيقة 48.

جاء ذلك قبل أن يتقدم الاتفاقيون في الدقيقة 71 عن طريق صالح العمري إثر مواجهته للمرمى؛ بينما في الدقيقة 78 عاد الرائد إلى اللقاء بتسجيله هدف التعادل برأسية رائد الغامدي، أتبعه محمد السهلي بهدف في الدقيقة 80 بعدما انفرد بالمرمى عقب تمريرة ساحرة من جهاد الحسين.