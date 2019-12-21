مصر.. حكم تاريخي برفض نقل رفات حاخام يهودي إلى إسرائيل لعدم إضفاء شرعية لهم

القاهرة(صدى):

قضى المستشار محمد خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بمصر، بإلغاء اعتبار ضريح حاخام يهودي من الآثار المصرية، وكذلك حظر نقل رفاته إلى الأراضي المحتلة، وإلغاء الاحتفالية السنوية التي كان يأتي إليها الإسرائيليون واليهود في ديسمبر سنويًا؛ لمخالفتها النظام العام والآداب.

ليس من الآثار..

وجاء في تفاصيل الحكم، أن يتم «إلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني عام 2001 باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية حوله بقرية دميتوه بمركز دمنهور في محافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، لانطوائه على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري».

لا يُنقل إلى إسرائيل لعدم إضفاء شرعية لهم..

وقرر القاضي، رفض طلب إلزام الحكومة المصرية بنقل الضريح لإسرائيل استنادا إلى أن مصر بلد التسامح الديني وأن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، وكذلك فإن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها، وتلافيا لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية.

وأمر القاضي، بإلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودي بصفة نهائية لمخالفتها النظام العام والآداب العامة وتعارضها مع وقار الشعائر الدينية.