وظائف إدارية وتقنية شاغرة في شركة « ياسرف »

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة (اللرجال والنساء)، للعمل بمقر الشركة بينبع.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُمثل خدمات الموارد البشرية (HR Services Representative) (للجنسين): درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

وقالت أنها تحتاج إلى: مُحلل أول التخطيط والبرنامج (Planning & Program Analyst I): درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال أو الهندسة الصناعية)، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى مُحلل نظم تقنية المعلومات (IT Systems Analyst) (وظيفتان): درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة؛ بينما التقديم من خلال الرابط التالي:

1- مُمثل خدمات الموارد البشرية (HR Services Representative): اضغط هنا

2- مُحلل أول التخطيط والبرنامج (Planning & Program Analyst I): اضغط هنا

3- مُحلل نظم تقنية المعلومات (IT Systems Analyst) (وظيفتان): اضغط هنا