وكالة أمريكية: رئيس وزراء قطر السابق باع فندقين لرجل أعمال إسرائيلي

واشنطن(صدى):

كشفت وكالة أمريكية، عن صفقة سرية تمت بين أسرة الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر السابق، وأسرة رجل الأعمال الاسرائيلي، أمير دايان.

وقالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية ، إن الأسرة القطرية باعت اثنين من الفنادق التي تملكها في لندن بمبلغ 255 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل (333 مليون دولار) ، وشملت الصفقة فندقي ” ساندرسن “ و “ سانت مارتن لين “ الذين اشتراهما رئيس الوزراء القطري السابق قبل ٨ سنوات بمبلغ 192 مليون جنيه استرليني.

ومن جانبها أعلنت شركة “ فيفون ” التابعة لرجل الأعمال الاسرائيلي، أمير دايان، الجمعة، شرائها فندقين دون ذكر اسمهما أو نشر تفاصيل حول البائع.