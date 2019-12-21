وكالة أمريكية: رئيس وزراء قطر السابق باع فندقين لرجل أعمال إسرائيلي
كشفت وكالة أمريكية، عن صفقة سرية تمت بين أسرة الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر السابق، وأسرة رجل الأعمال الاسرائيلي، أمير دايان.
وقالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية ، إن الأسرة القطرية باعت اثنين من الفنادق التي تملكها في لندن بمبلغ 255 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل (333 مليون دولار) ، وشملت الصفقة فندقي ” ساندرسن “ و “ سانت مارتن لين “ الذين اشتراهما رئيس الوزراء القطري السابق قبل ٨ سنوات بمبلغ 192 مليون جنيه استرليني.
ومن جانبها أعلنت شركة “ فيفون ” التابعة لرجل الأعمال الاسرائيلي، أمير دايان، الجمعة، شرائها فندقين دون ذكر اسمهما أو نشر تفاصيل حول البائع.
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