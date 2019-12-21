ريال مدريد يُحبط بوغبا بسبب أزمته المالية

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير إسبانية، أن ريال مدريد يجد صعوبة في التعاقد مع بول بوغبا خلال الميركاتو الشتوي 2020 ، بسبب أزمة مالية.

وأكدت التقارير، أن إدارة الملكي أبلغت بوغبا بأنه يصعب التعاقد معه؛ لوجود مشكلة مالية يحتاج النادي الإسباني حلها في البداية حتى لا تؤثر على أرصدته.

يأتي ذلك إثر معانا الفريق من وجود فارق في الميزانية السنوية بقيمة 200 مليون يورو، بسبب المبالغ التي دُفعت في الميركاتو الصيفي الماضي.

وكانت إدارة الريال قد أنفقت أكثر من 300 مليون يورو للتعاقد مع لاعبين جدد، بينها 100 مليون لضم البلجيكي إدين هازارد من تشيلسي، و60 مليونًا للتعاقد مع لوكا يوفيتش.