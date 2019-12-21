الحالات التي يسمح فيها للحامل بركوب الطائرة

أميرة خالد(صدى):

كشفت الدكتورة ديسيسلافا ماركوفا، خبيرة الأجنة، عن مدى إمكانية سفر الأم الحامل باستخدام الطائرة؛ لافتة إلى أن ذلك يعتمد على صحة الأم والجنين؛ حيث أنه يتعين عليهن إبلاغ أطبائهن وطلب استشارتهم، كونهم على دراية بحالة الحمل.

وقالت ” ماركوفا “، أنه خلال الثلث الأول من الحمل يكون السفر آمنا عادة، ولكن يجب توخي الحذر الشديد، نظرا لأن احتمالية حدوث الإجهاض تكون عالية للغاية خلال هذه المرحلة، كما تستطيع السفر بأمان حتى الأسبوع 36، طالما أن الأم وجنينها يتمتعان بصحة جيدة.

وفي السياق نفسه، أشارت خبيرة الأجنة إلى أنه تعد فترة منتصف الحمل (من الأسبوع 14 إلى الأسبوع 28) مثالية للغاية لمن ترغب بالسفر أثناء فترة حملها، فيما ينصح بشرب كمية كافية من الماء، والحركة أثناء الرحلة، كما يجب ارتداء الجوارب الضاغطة لمنع تجلط الدم الوريدي العميق؛ بينما في المرحلة الأخيرة من الحمل، قد يكون من الصعب للغاية وغير الآمن بالنسبة لهن السفر لساعات طويلة.