سما المصري تثير ضجة كبيرة بملابس الصلاة على مواقع التواصل  

القاهرة(صدى):

أثارت الراقصة المصرية الاستعراضية سما المصري جدلا واسعا بعد نشرها صورة لها عبر حسابها في “إنستجرام” ظهرت بها بملابس الصلاة.

وعلقت المصري على الصورة، قائلة: “خلص خلاص لايف الفيسبوك ودي صورة منه… أخدتوني بإسدال الصلاة ياولاد التيت… مخضوضين طبعاً معلش اللي عايز يعرف الموضوع هيلاقي الفيديو كامل موجود علي قناتي على اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري… واللي هيقل أدبه في التعليق هعمل لأمه بلوك”.

وانهالت التعليقات علي الصورة، اعتبرها البعض أن عدم احترام لملابس الصلاة بعد ظهورها في مرات كثيرة بإطلالات جريئة وفاضحة، بينما قال آخرون أن سما تحتاج لتوجيه نحو الخير قائلين إنها تخطئ كثيرا لكن الهداية بيد الله، معلقين:” سبحان الهادي أتمنى تلتزمي يا سما عشان تنفعي نفسك دنيا وآخرة”.