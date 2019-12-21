النصر يحسم أولى صفقاته الشتوية بلاعب هلالي سابق

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر إعلامية ، توصل مسئولو نادي النصر إلى اتفاق مع نظرائهم في مجلس إدارة نادي الرائد، للتعاقد مع لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم المتألق سلطان الفرحان.

وقالت المصادر ، إن الصفقة، ستكلف نادي النصر مبلغ مليون و800 ألف ريال فقط، خاصة أن اللاعب سيدخل الفترة الحرة في شهر يناير القادم.

يٌذكر أن الفرحان لاعب سعودي من مواليد 25 سبتمبر 1996، حيث يبلغ من العمر 23 سنة، وينشط في مركز خط الوسط الارتكاز، كما يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع ، وبدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية لنادي الهلال، الغريم الأزلي للنصر، وحقق معه العديد من الألقاب، كان آخرها الدوري في درجة الأولمبي عام 2017.

وكان من المقرر أن يلعب الفرحان في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بدءً من موسم 2017-2018، ولكن لم يتم تصعيده رغم توقيع عقد احترافي معه، ليقرر اللاعب الرحيل ، وبعد رحيله عن الهلال، انتقل اللاعب الشاب البالغ من العمر 23 سنة، إلى نادي الرائد .

وقبل مباراة الرائد مع الاتفاق، شارك الفرحان، في 10 مباريات في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الموسم الرياضي الحالي 2019-2020، بمتوسط دقائق لعب 80 دقيقة ، وقام الفرحان بـ402 تمريرة في الموسم الحالي بالدوري، بنسبة نجاح وصلت إلى 90%، بالإضافة إلى إرساله 22 كرة طولية بنسبة نجاح 81%.