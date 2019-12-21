ملقى الأحبة تشهد لقاء «إعلاميون مبادورن» ومحافظ محافظة شقراء

محمد السعران تصوير: محمد الدواس(صدى):

التقى الأستاذ/ عادل بن عبدالله البواردي محافظ شقراء الأربعاء الماضي وفد من ملتقى إعلاميون مبادرون وأكد البواردي خلال الزيارة

أن سمو ولي العهد – حفظه الله – قام بنقلة نوعية خلال عامين فقط وأضاف شيئا كبيرا لهذا الوطن الغالي وحصدنا نحن الكبار في العمر فائدة كبيرة لكن الجيل الجديد سيستفيد بصورة أكبر نظرا لأن نسبة الشباب تمثل 70- 75% من شعب المملكة.

وأضاف خلال لقائه بملتقى «إعلاميون مبادرون» في زيارته لمحافظة شقراء أن عددا كبيرا من الشباب المتطوعين في اليوم الوطني اجتهدوا لا يريدون شيئا إلاّ الشكر أولاً وآخراً كل ذلك تعبيراً عن حبهم لهذا الوطن الغالي وولاة الأمر، مضيفا: طلبنا من الإعلام أن يساهم في التنظيم ولم يقصر، وبما أن رؤية المملكة 2030 تنص على الوصول إلى عدد مليون متطوع على مستوى المملكة أجزم أننا سنتجاوز هذا العدد المطلوب بإذن الله كما غيره من المشاريع ولله الحمد، لأننا شعب مسلم والإسلام يحث على التعاون لوجه الله تعالى.

وأردف «البواردي» أن الأمن أكبر نعمة يتمتع بها شعب المملكة العربية السعودية بفضل قيادتنا الرشيدة التي تحرص على المواطن، ونحن محسودون ولا تصدقوا أي حديث من «واش» أو «حاسد»، والذي سافر إلى الخارج شاهد الفرق، نعمٌ كثيرة يجب علينا شكرها فنشكر الله ثم نشكر القيادة الرشيدة.

وشدد على المضي قدماً في عمليات التحسين للمحافظة والظهور في أحلى هيئة، لأن الدولة قدمت لنا الكثير ومطلوب منا العمل ثم العمل من جاءوا قبلنا لم يقصروا ولدينا طموح كبير يصل عنان السماء وقدوتنا سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله، فهو رجل يعمل ليل نهار في كل المجالات ويعمل ضمن رؤية شاملة تسعى لنهضة شاملة في كل المجالات الاقتصادية والتنموية.

وعبر محافظ شقراء عن فخره واعتزازه بما حبا الله المملكة من الأرض المباركة من الخيرات والتراث الذي يجب أن نسعى إلى بذل الغالي والنفيس للمحافظة عليه، مشيراً إلى تكاتف الجهود في شقراء للمحافظة علي القرية التاريخية وإعادة تهيئتها لتكون على مستوى الحدث للتطوير وجذب السياح من الداخل والخارج.

وعرج على ذكر بعض المعالم التراثية في محافظة شقراء من بينها قصر السبيعي التاريخي الذي كان مقرا لجلالة الملك عبد العزيز المؤسس هو وأبناؤه ووصف شقراء بأنها ملقى الأحبة وهذا اللقب مرصود في كتاب للشيخ المؤرخ إبراهيم بن عيسى، ومن المعالم التي اشتهرت بها القرية التاريخية الأسوار التي تحيط بالقرية والخندق وسوق حليوه وسوق المجلس والمتحف والبيوت التراثية .

ونوه محافظ شقراء أنه حريص على دوام التواصل مع الجميع وعبر عن ترحيبه لكل من لديه اقتراح أو نصيحة أو فكرة وبكل الآراء، كما تسعى «المحافظة» إلى علاقة تكاملية مع جامعة شقراء من خلال إقامة دورات في المراكز وأن تستفيد المحافظة من بحوث الطلبة والطالبات ومعرفة معوقات التنمية وألا يكون مصير هذه الأبحاث أن تبقى حبيسة الأدراج.

من جانبه أوضح رئيس ملتقى «إعلاميون مبادرون» زيد الخمشي أن الملتقى يسعد بزيارة «ملقى الأحبة» محافظة شقراء وتقديم الدعم الإعلامي تجاه الفعاليات الوطنية انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية تجاه الوطن الذي بذل الغالي والنفيس لأجل أبنائه وبناته، والذي يشهد هذه الأيام انطلاقة غير مسبوقة في شتى المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

وأضاف أن الملتقى «تطوعي» وجميع منسوبيه هم من المتطوعين، وبين جنباته ٢٥ إعلاميًّا وإعلامية من مختلف وسائل الإعلام، نذَروا أنفسهم لخدمة المسؤولية الاجتماعية؛ من خلال مفهوم وقف الوقت؛ حيث يتم تخصيص جزء من أوقاتهم لخدمة القطاع الثالث عبر أدواتهم الإعلامية سواء كانوا محررين صحافيين أو مذيعين أو مصورين أو مؤثرين في السوشيال ميديا.

وأبان «الخمشي» أن الملتقى رعى ثلاث فعاليات وطنية «راعيا إعلاميا» هي فعالية «مستقبل التوحد» الذي أقامته جمعية أسر التوحد الخيرية التي ترأس مجلس إدارتها سمو الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل آل سعود، ومنتدى الأسرة السعودية 2019 الذي أقامه منتدى شؤون الأسرة برعاية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، واحتفاء هيئة الهلال الأحمر بالمتطوعين 2019 الذي أقيم في الكلية التقنية بالرياض.

وانتقل ملتقى إعلاميون مبادرون برفقة وفد برئاسة أ. نايف المطيري أمين لجنة التنمية السياحية بمحافظة شقراء لأخذ الجولة التعريفية للتراث في محافظة شقراء حيث مروا بقصر السبيعي التاريخي الذي بُني في عام 1327هـ، ويحتوي على مقتنيات تاريخية قديمة حيث كان القصر مقرًّا لبيت المال في عهد الملك المؤسس، ومقرا رسميا في تلك الفترة التاريخية لاستقبال الملك عبد العزيز –رحمه الله– أثناء مروره بشقراء، أو عند ذهابه لأداء مناسك الحج، وموقعا لتجهيز الجيوش التي تمرُّ بشقراء أثناء مرحلة التوحيد، إضافة لاستقبال الوفود الرسمية فكان القصر شاهد على عصر التأسيس والتوحيد ونخوة الرجال الأوفياء مع قادتهم في معركة البناء والتوحيد

ثم زار المتلقى البلدة القديمة وشاهدوا سوق شقراء القديم وبواباته وتجولوا في ممراتها، وأهم مرافقها، وشاهدوا أهم الآبار التي تغذي مساجد وبيوت القرية بالماء، وزاروا بيت الجميح التراثي، وتناولوا فيه وجبة الغداء بين جدران التاريخ والتراث، بعد ذلك توجه الجميع لقصر العيسى التراثي ، وتجولوا في أركانه، واطلعوا على محتوياته،والذي يرجع بنائه الى عام ١٢٨٠هـ

وتجول الضيوف في سوق «المجلس» العريق الذي يضم عددًا من «الدكاكين»، وكان مقصدًا لتجار الجزيرة وخاصة تجار “الذهب” في حقبة مضت من تاريخ نجد، كما تجول الوفد في دار التراث التي أنشأها الدكتور عبداللطيف الحميد التي افتُتحت أخيرا في القرية التاريخية بالمحافظة، وتعنى بالمخطوطات والصور والقصاصات القديمة والتاريخية.

وفي نهاية الزيارة توجه الوفد لمتحف شقراء التراثي الذي تبرعت به شركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي وتشرف عليه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية للتراث، واطلعوا على أهم مقتنياته، وتعرفوا على أهم الآثار فيه، ثم زار الضيوف سوق حليوة التراثي، وتجولوا في مرافقه، واطلعوا على أهم محتوياته.