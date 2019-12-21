تصريح مثير لبوكيتينو في الظهور الأول له بعد رحيله عن توتنهام  

ماجد محمد(صدى):

قال مدرب توتنهام هوتسبير السابق، ماوريسيو بوكيتينو، إنه مستعد للعودة للتدريب سريعاً، ولا يرغب في تمديد فترة الراحة بعيداً عن كرة القدم.

وأبان بوكيتينو أنه يقضي الوقت مع أسرته في الأرجنتين، ويستعد حالياً لخوض تحد جديد، وجاء ذلك خلال أول ظهور بعد رحيله عن توتنهام،

وأردف بوكيتينو:”بعد خمسة أعوام ونصف العام في توتنهام، نقضي الآن وقتا غريباً، لكن في نفس الوقت ننعم بالراحة، أنا سعيد جداً بالنظر للأمام، والحياة تحتاج دائماً للمضي قدماً”.

وعن إمكانية عودته للدوري الإنجليزي الممتاز، لفت بوكيتينو:”بالتأكيد أحب العودة لهذه المسابقة، وأعشق الجماهير الإنجليزية، أعتقد أنها واحدة من أفضل بطولات الدوري في العالم، ومن المثير لأي مدرب أن يرتبط بـ”البريميرليغ”، لكننا سنرى ما سيحدث مستقبلاً، الدوري الانجليزي ليس بمفرده، وهناك مسابقات مختلفة حول العالم، وأندية جذابة قد تمنحك تحديات مختلفة”.