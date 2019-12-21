تعرف على التشكيلة الأساسية لـ «الهلال» في لقاء مونتيري المكسيكي
أعلن نادي الهلال عن تشكلية الفريق الأساسية بمباراة اليوم أمام ” مونتيري ” المكسيكي.
وضمت القائمة الأساسية عبدالله المعيوف ومحمد البريك، وجانغ هيون سو و علي آل بليهي.
كما شملت أيضًا ياسر الشهراني و جوستافو كويلار و عبدالله عطيف، وكارلوس إدواردو وسالم الدوسري، وسيباستيان جيوفينكو وعمر خربين.
أما قائمة البدلاء فشملت محمد الوائد ونواف الغامدي وعبدالله الحافظ، ومحمد جحفلي و أمير كودي.
كما ضمت حسن كادش ومحمد كنو و نواف العابد، وهتان باهبري
و محمد الشلهوب و بافيتيمبي غوميز.
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