تعرف على التشكيلة الأساسية لـ «الهلال» في لقاء مونتيري المكسيكي

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي الهلال عن تشكلية الفريق الأساسية بمباراة اليوم أمام ” مونتيري ” المكسيكي.

وضمت القائمة الأساسية عبدالله المعيوف ومحمد البريك، وجانغ هيون سو و علي آل بليهي.

كما شملت أيضًا ياسر الشهراني و جوستافو كويلار و عبدالله عطيف، وكارلوس إدواردو وسالم الدوسري، وسيباستيان جيوفينكو وعمر خربين.

أما قائمة البدلاء فشملت محمد الوائد ونواف الغامدي وعبدالله الحافظ، ومحمد جحفلي و أمير كودي.

كما ضمت حسن كادش ومحمد كنو و نواف العابد، وهتان باهبري

و محمد الشلهوب و بافيتيمبي غوميز.