نصائح لكيفية التعامل مع الاكتئاب عند كبار السن

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء الصحة ، عندما يصاب أحد كبار السن باضطراب اكتئابي، فإن أقاربه غالبا ما يكونون في حيرة بشأن كيفية التعامل معه.

وقال الخبراء ، للتعامل مع المريض عليك أن تأخذ هذا الاضطراب على محمل الجد ، فلا ينبغي للأقارب التقليل من شأن الحالات المزاجية الاكتئابية بأي شكل. كما هو الحال مع جميع الاضطرابات الخطيرة، يجب عليهم طلب المشورة الطبية على الفور .

وتابع الخبراء ، التحلي بالصبر وعدم تقديم المشورة: من المهم الاستماع ببساطة. حتى إذا كان الشخص المصاب بالاكتئاب يشكو باستمرار، يجب أن يظل الأقارب صبورين وإيجابيين ولا يبتعدون عن المريض، وينبغي عليهم ألا يقدموا مشورة من منطلق حسن النية، لأنها تكون غير مفيدة في كثير من الأحيان.

وأضاف الخبراء ، على الأقارب الذين يعتقدون أن الشخص المصاب بالاكتئاب يمكن أن يقدم على الانتحار أن يتحدثوا معه حول هذا الأمر، حسب نصيحة المركز الفيدرالي الألماني للتثقيف الصحي. يجب ألا يحاولوا مساعدة الشخص بأنفسهم، لكن يجب استشارة طبيب أو إخصائي نفسي.

وإذا كان الشخص معرضا لخطر الانتحار بشدة ولا يطلب المساعدة، فيجب على الأقارب الاتصال على الفور برقم الطوارئ المحلي.