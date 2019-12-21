ثغرة جديدة في آيفون تهدد المستخدمين بسرقة البيانات وكلمات المرور 

وكالات(صدى):

أشارت شركة للأمن السيبراني والمعلومات إلى طريقة جديدة “ثغرة” بأجهزة ”iPhone“ المغلقة، تسمح باختراقها.

ووفقا للمعلومات الواردة فإنه أصبح بإمكان برنامجها ”iOS Forensic Toolkit“ الآن استخراج بعض البيانات من أجهزة ”iPhone“ و“iPad“ في وضع قفل الشاشة.

واستفادت الشركة من ثغرة معروفة باسم ”Checkm8″، في بعض أنواع ”iPhone“ و“iPad“، موجودة في جذر النظام، وتمنح المهاجمين وصولا عميقا إلى أجهزة نظام (آي أو إس).

وتعد هذه المرة ليست مجرد ثغرة تستطيع شركة أبل إغلاقها مع إصدار تحديثات أمنية؛ لأنها موجودة في جذور نظام ”IOS“ وهو ما يصعب العملية أو يجعلها مستحيلة.