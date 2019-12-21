الخسارة الثقيلة لفيورنتينا أمام روما تتسبب في إقالة مونتيلا

نواف السالم(صدى):

أقال فيورنتينا الإيطالي مديره الفني فينشنزو مونتيلا من منصبه، بعد الخسارة الكبيرة أمام روما في الدوري المحلي.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن قرار الإقالة ”جاء بعد تحليل طويل ودقيق لأداء ونتائج الفريق“.

ولفت النادي في بيان: “هدفنا إجراء تحول إيجابي فوري للموسم الحالي ودخول الملعب بهدوء ودون ضغوط في المباريات المستقبلية، دفع المالك والإدارة إلى قرار إقالة المدير الفني الحالي”، مبينا:”يود فيورنتينا أن يشكر فينشنزو مونتيلا وفريقه المعاون على التزامهم وجديتهم في الأشهر الأخيرة، ونتمنى له التوفيق خلال مسيرته المقبلة”.

وأبان النادي أنه سيتواصل في الأيام القليلة القادمة مع العديد من المدربين لاختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول