شاب ينتقم من مغتصب والدته بطعنه حتى الموت

جاكرتا(صدى):

انتقم شاب إندونيسي يبلغ من العمر 18 عاماً ، من مغتصب والدته ، بطعنه بالسكين حتى الموت في منتصف الشارع، أثناء مغادرته منزله مستقلاً دراجة نارية لزيارة منزل الجيران في مقاطعة «جاوا الشرقية» بجنوب إندونيسيا.

وكانت تعرضت والدة الشاب للاغتصاب قبل 6 سنوات، وتم حل الحادث من قبل شيوخ المجتمع آنذاك، بينما كان ابنها يدرس بالمدرسة الثانوية آنذاك، ولكن يبدو أنه لم يتمكن من مسامحة الرجل.

وتعقب الشاب ، مغتصب والدته لمدة شهر ن حتى يوم ارتكابه للحادث ، وتم إلقاء القبض على الشاب أثناء محاولته الفرار إلى مدينة كينديري .

وقال الشاب في تحقيقات الشرطة ، «كان لدي ضغينة منذ أن كان عمري 12 عاما، عندما اكتشفت اغتصاب هذا الرجل لأمي».