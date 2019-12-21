بالصور.. «يوفنتوس» يزيح الستار عن قمصان الفريق المزينة بـ الخط العربي

نواف السالم(صدى):

أزاح نادي ” يوفنتوس ” الستار عن القميص الجديد، الذي سيلعب به مباراة السوبر الإيطالي ضد غريمه ” لاتسيو ” بالرياض.

وأبرزت ” الصور ” مظهر قمصان الفريق، مكتوب عليها أسماء اللاعبين باللغة العربية.

وجاء ذلك بعدما كان النادي قد تعهد بأن يلعب المباراة بـ ” قمصان ” مزينة بالخط العربي، وذلك لـ حرص النادي على التواصل مع مشجعيه في جميع أنحاء العالم.

ويشهد غدًا الأحد مباراة يوفنتوس ولاتسيو على لقب كأس السوبر الإيطالي، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.