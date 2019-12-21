كوريا الشمالية للولايات المتحدة: ستدفعون الثمن غالي

وكالات(صدى):

تصاعدت وتيرة الخلاف بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة على أثر انتقاد الأخيرة لحكم بيونج يانج واصفة إياه بإنتهاك حقوق الإنسان بعد تفاقم الوضع المتوتر هناك .

وحذر المتحدث باسم الخارجية الكورية الولايات المتحدة إذا حاولت انتقاد الحكم في بلاده قائلاً : ستدفعون الثمن غالياً .

ويأتي هذا وسط إجراء كوريا الشمالية سلسلة تجارب على أسلحة جديدة يتوقع أنها “صاروخ باليستي ” عابر للقارات وأنه من الممكن أن تهدد به الولايات المتحدة وتضعه على مسار المواجهة ، بعدما اعتبرت سياستها معها “عدائية ” .

وكانت الولايات المتحدة قد أمهلت كوريا الجنوبية مهلة حتى نهاية العام لتقديم تنازلات لإستئناف مفاوضات السلاح النووي ، بينما أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة انتهاكات كوريا في قرار ساندته الولايات المتحدة واصفة إياها ” المستمرة والقائمة منذ وقت طويل ” .