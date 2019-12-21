‏مركز تنمية الأفلاج يعقد الاجتماع التنسيقي للجان التنمية الأهلية بالمحافظة

ريم عبدالعزيز(صدى):

عقد مركز تنمية الأفلاج التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الاجتماع التنسيقي للجان التنمية الاجتماعية الأهلية بحضور مدير المركز أ.معجب الكبيري ورؤساء مجالس إدارات لجان التنمية في «الأفلاج ، البديع ، الهدار ، الأحمر ، الخالدية ، السيح ، مروان».

‏افتتح الاجتماع بكلمة للكبيري ثمن فيها الدور الكبير الذي تقدمة لجان التنمية الأهلية في تلبية الاحتياجات للمجتمع المحلي من خلال برامج التنمية المتنوعة التي تقدمها اللجان والتي تسهم في تنمية أفراد المجتمع مادياً ومعنوياً.

و تضمن مناقشة عدد من الملفات الإدارية والمالية في اللجان وعرض أبرز التحديات والعقبات التي تواجهها وآليات التنسيق وتبادل الخبرات بينها وعقد الشراكات المجتمعية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات للرفع بها للجهات ذات العلاقة.