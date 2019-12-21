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  3. لأول مرة منذ 15 عام.. طلاب الإبتدائية يعودون للإختبارات التحريرية غدا

لأول مرة منذ 15 عام.. طلاب الإبتدائية يعودون للإختبارات التحريرية غدا

لأول مرة منذ 15 عام.. طلاب الإبتدائية يعودون للإختبارات التحريرية غدا
نايف السالم(صدى):

تستأنف مدارس المرحلة الإبتدائية على مستوى المملكة غداً الأحد الإختبارات التحريرية لأول مرة منذ 15 عام ، بعدما تم اعتماد مشروع التجويد الجديد الذي يهدف لقياس كفاءة التحصيل الدراسي وتحسين مهارات القراءة والكتابة .

ومن المقرر أن يتوجه أكثر من 2.7 مليون طالب وطالبة بالمرحلتين الثانوية والمتوسطة لقاعات الإختبارات غداً أيضاً ، فيما يؤدون الإختبارات بالطريقة المتعارف عليها .

وأتمت 47 إدارة تعليمية إستعداداتها لإستقبال الطلاب بشكل منظم وفي أجواء من الطمأنينة ، مع متابعة سير الإختبارات من قبل مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين .


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