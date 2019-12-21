لأول مرة منذ 15 عام.. طلاب الإبتدائية يعودون للإختبارات التحريرية غدا

نايف السالم(صدى):

تستأنف مدارس المرحلة الإبتدائية على مستوى المملكة غداً الأحد الإختبارات التحريرية لأول مرة منذ 15 عام ، بعدما تم اعتماد مشروع التجويد الجديد الذي يهدف لقياس كفاءة التحصيل الدراسي وتحسين مهارات القراءة والكتابة .

ومن المقرر أن يتوجه أكثر من 2.7 مليون طالب وطالبة بالمرحلتين الثانوية والمتوسطة لقاعات الإختبارات غداً أيضاً ، فيما يؤدون الإختبارات بالطريقة المتعارف عليها .

وأتمت 47 إدارة تعليمية إستعداداتها لإستقبال الطلاب بشكل منظم وفي أجواء من الطمأنينة ، مع متابعة سير الإختبارات من قبل مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين .