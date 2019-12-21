ورشة عمل تعريفية حول تأهيل ممارسي أنشطة الكشف عن تسربات المياه في غرفة الشرقية

محمد السعران(صدى):

تنظم وزارة البيئة والمياه والزراعة، ورشة عمل تعريفية حول التنظيم الجديد لتأهيل المدققين لممارسة نشاط تدقيق وترشيد المياه (كشف التسربات)، يوم الإثنين بتاريخ 23 ديسمبر 2019 في غرفة الشرقية بالدمام، وذلك تمهيداً لمنح شهادات تأهيل المدققين للشركات والمؤسسات، بالتعاون مع شركاء العمل والجهات ذات العلاقة.

وتأتي هذه الورشة، ضمن جهود المرحلة الثانية من برنامج تأهيل المنشآت لممارسة نشاط تدقيق وترشيد استهلاك المياه (كشف التسربات) في المباني.

ودعت الوزارة، المهتمين والمختصين والشركات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة لحضور ورشة العمل والمشاركة وتقديم المرئيات في اشتراطات ومتطلبات التأهيل للشركات والمؤسسات، وكذلك اشتراطات ومتطلبات الفنيين العاملين في نشاط تدقيق المياه.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد وضعت معايير جديدة لممارسة نشاط تدقيق وترشيد المياه (كشف التسربات) شملت، معرفة الأساسيات، والتدقيق الفني المتعلق بالمياه، وتوفر المعدات والأدوات اللازمة، والخبرة العملية، والصحة والسلامة المهنية، وخدمة العملاء، وتوفر المركبات، والالتزام بالزي الموحد وغيرها من متطلبات العمل، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق الشركات والمؤسسات أكثر من 60 في المائة من هذه المعايير للحصول على التأهيل اللازم، وستنشر قائمة دورية بالشركات والمؤسسة المعتمدة والمؤهلة لممارسة هذا النشاط للجمهور، مع مواصلة تقييم الأداء المستمر للشركات والمؤسسة المؤهلة في هذا المجال.