«فيديو» مؤثر لـ مسن يتفاجأ بفوزه بسيارة بعد اشتداد الضيق عليه
وثق مقطع فيديو لحظة مؤثرة لـ ” مسن ” يتفاجئ بفوزه بسيارة؛ بعد اشتداد الضيق عليه.
وتعود تفاصيل القصة لـ ” المسن ” وهو مريض بـ ” الربو ” فأخذ سيارته للذهاب إلى المستشفى، لكنها تعطلت قرب الملعب الرياضي.
واشترى ” المسن ” تذكرة له لـ دخول المباراة بعد تعطل سيارته وجلس مهموم، ليخبره الجمهور بعد ذلك أنه فاز بسيارة ” هايونداي ” .
وظهر ” المسن ” بالفيديو وهو يتسلم السيارة والدموع تنهمر من عينيه من شدة الفرح والتأثر.
مغرد[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 1 ساعة
يالله يا حظكم بالاجر خنقته العبره وحتى انا والله فرحت له ودمعت عيني عليه الله يجعله يتهنا بها
مغرد[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 1 ساعة
يالله يا حظكم بالاجر خنقته العبره وحتى انا والله فرحت له ودمعت عيني عليه الله يجعله يتهنا بها المصور يا بختك بالاجر العظيم يالله ليتمني مكانك اكسب الاجر الله يهنيك
مغرد[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 1 ساعة
يالله يا حظكم بالاجر خنقته العبره وحتى انا والله فرحت له ودمعت عيني عليه الله يجعله يتهنا بها المصور يا بختك بالاجر العظيم يالله ليتمني مكانك اكسب الاجر الله يهنيك
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8422 ] نشر منذ 1 ساعة
الصورة:- تعبر وتحكي وتتكلم…
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8422 ] نشر منذ 1 ساعة
الصورة:- تعبر وتحكي وتتكلم…
الابهاوي[ عدد التعليقات: 615 ] نشر منذ 1 ساعة
فيه ناس لهم سنه
ما استلموا سياراتهم
ياخوفي من الضحك على الدقون