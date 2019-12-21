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  3. «فيديو» مؤثر لـ مسن يتفاجأ بفوزه بسيارة بعد اشتداد الضيق عليه

«فيديو» مؤثر لـ مسن يتفاجأ بفوزه بسيارة بعد اشتداد الضيق عليه

«فيديو» مؤثر لـ مسن يتفاجأ بفوزه بسيارة بعد اشتداد الضيق عليه
عادل الحربي(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة مؤثرة لـ ” مسن ” يتفاجئ بفوزه بسيارة؛ بعد اشتداد الضيق عليه.

وتعود تفاصيل القصة لـ ” المسن ” وهو مريض بـ ” الربو ” فأخذ سيارته للذهاب إلى المستشفى، لكنها تعطلت قرب الملعب الرياضي.

واشترى ” المسن ” تذكرة له لـ دخول المباراة بعد تعطل سيارته وجلس مهموم، ليخبره الجمهور بعد ذلك أنه فاز بسيارة ” هايونداي ” .

وظهر ” المسن ” بالفيديو وهو يتسلم السيارة والدموع تنهمر من عينيه من شدة الفرح والتأثر.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 1 ساعة

يالله يا حظكم بالاجر خنقته العبره وحتى انا والله فرحت له ودمعت عيني عليه الله يجعله يتهنا بها

[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 1 ساعة

يالله يا حظكم بالاجر خنقته العبره وحتى انا والله فرحت له ودمعت عيني عليه الله يجعله يتهنا بها المصور يا بختك بالاجر العظيم يالله ليتمني مكانك اكسب الاجر الله يهنيك

[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 1 ساعة

يالله يا حظكم بالاجر خنقته العبره وحتى انا والله فرحت له ودمعت عيني عليه الله يجعله يتهنا بها المصور يا بختك بالاجر العظيم يالله ليتمني مكانك اكسب الاجر الله يهنيك

[ عدد التعليقات: 615 ] نشر منذ 1 ساعة

فيه ناس لهم سنه
ما استلموا سياراتهم
ياخوفي من الضحك على الدقون

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