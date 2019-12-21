«فيديو» مؤثر لـ مسن يتفاجأ بفوزه بسيارة بعد اشتداد الضيق عليه

عادل الحربي(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة مؤثرة لـ ” مسن ” يتفاجئ بفوزه بسيارة؛ بعد اشتداد الضيق عليه.

وتعود تفاصيل القصة لـ ” المسن ” وهو مريض بـ ” الربو ” فأخذ سيارته للذهاب إلى المستشفى، لكنها تعطلت قرب الملعب الرياضي.

واشترى ” المسن ” تذكرة له لـ دخول المباراة بعد تعطل سيارته وجلس مهموم، ليخبره الجمهور بعد ذلك أنه فاز بسيارة ” هايونداي ” .

وظهر ” المسن ” بالفيديو وهو يتسلم السيارة والدموع تنهمر من عينيه من شدة الفرح والتأثر.