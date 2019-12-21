التحقيق في جريمة تستر تجاري يكشف عمليات غسيل أموال بـ 5 مليار ريال

حمود العنزي(صدى):

قررت المحكمة المختصة معاقبة أربعة أشخاص بعد ثبوت إدانتهم في عمليات غسيل أموال بـ “5 مليار ريال ” بالسجن لمدة 26 عام وغرامة 6 مليون ريال .

وكشفت النيابة العامة أنه تم التوصل لتلك العمليات أثناء التحقيق مع المتهمين في جريمة تستر تجاري ،وهم مواطن مالك منشأة وثلاثة وافدين ، وأنه بعد دراسة الملاءة المالية للمنشأة والتحقيق في معطيات الجريمة تم الكشف عن تزوير فواتير لإخفاء وتمويه متحصلات الجريمة ، فضلاً عن القيام بأعمال مصرفية غير نظامية لتحويل تلك الأموال .

وأكد المتحدث الرسمس للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني أنه تم الحكم مصادرة أموال المنشأة البالغة 2 مليون ريال ، مؤكداً الضرب بيدٍ من حديد على الفاسدين في مختلف القطاعات .