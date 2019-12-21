  • السبت 21

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. ألمانيا تعلن فرض عقوبات على تركيا

ألمانيا تعلن فرض عقوبات على تركيا

ألمانيا تعلن فرض عقوبات على تركيا
برلين(صدى):

أكدت الحكومة الألمانية اعتزامها فرض عقوبات اقتصادية على تركيا بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي .

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية في تصريح لها اليوم السبت : نعمل مع الاتحاد الأوروبي على آلية لفرض عقوبات على تركيا ، وفقاً للعربية نت .

وصعدت تركيا وتيرة الخلاف في المجتمع الدولي بعد سعيها لإتفاقات غير شرعية مع ليبيا واعتدائها على سوريا ودعمها لتنظيم داعش الإرهابي وغيرها من الإنتهاكات ضاربة بعرض الحائط القوانين الدولية .


تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *