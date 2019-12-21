ألمانيا تعلن فرض عقوبات على تركيا
أكدت الحكومة الألمانية اعتزامها فرض عقوبات اقتصادية على تركيا بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي .
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية في تصريح لها اليوم السبت : نعمل مع الاتحاد الأوروبي على آلية لفرض عقوبات على تركيا ، وفقاً للعربية نت .
وصعدت تركيا وتيرة الخلاف في المجتمع الدولي بعد سعيها لإتفاقات غير شرعية مع ليبيا واعتدائها على سوريا ودعمها لتنظيم داعش الإرهابي وغيرها من الإنتهاكات ضاربة بعرض الحائط القوانين الدولية .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6662 ] نشر منذ 17 دقيقة
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