أرباح خيالية للجزء الجديد من فيلم «حرب النجوم» في أول ليلة عرض

واشنطن(صدى):

حقق الجزء الجديد من الفيلم العالمي ستاروورز ” حرب النجوم ” نجاح كبير حاصداً 40 مليون دولار في أول ليلة عرض له بالولايات المتحدة .

وبهذا الرصيد الخيالي ، تصدر الفيلم قائمة الأفلام الأعلى بالإيرادات بالمركز الخامس ، إذ كان إجمالي إيراداته في أول ليلة 50 مليون دولار بالأسواق الدولية .

الجدير بالذكر أن الفيلم من بطولة مارك هاميل ، وهاريسون فورد ، وكاري فيشر ، وغيرهم من النجوم وحقق نجاح هائل على المستوى العالمي قبل نحو ثلاثة أعوام بالجزء الأول ثم الجزئ الثاني هو من سلسلة أفلام الفضاء .