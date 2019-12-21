والدان يجبران طفلهما الرضيع على تناول الخضروات والفواكه فقط

واشنطن(صدى):

أجبر زوجين أمريكين طفلهما الرضيع على اتباع نظامهما الغذائي الذي يعتمد على الخضروات فقط «نظام نباتي»، ما أدى إلى وفاته.

ووجه إلى الزوجين تهمة القتل من الدرجة الأولى وسوء معاملة الطفل والإهمال بحقه، بعدما توفى طفلهما البالغ من العمر 18 شهرًا فقط بعد إجباره على اتباع نظام نباتي.

وأوضحت التحقيقات أن الوالدان يجبران الطفل على تناول الفواكه والخضراوات النيئة فقط، ولكن جسمه لم يتحمل ذلك، إذ وصل وزنه عند الوفاة 8 كيلوجرام.

وبدأت الواقعة، عندما اتصلت الأم بالطوارئ عندما لاحظت أن ابنها لم يكن يتنفس وحاولت إنعاشه، لكنه فارق الحياة عندما وصل المسعفون إلى المكان.