تعرف على أسرار لغة الجسد وماهية إشاراتها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تتعدد إشارات لغة الجسد وأسرارها حيث تختلف من بلد إلى بلد ومن ثقافة لأخرى، إلا أن معرفتها تساعدنا على فهم من حولنا، وسنستعرض في هذا التقرير أبرز هذه الإشارات.

– وضع قبضة اليد أسفل الذقن

تدل على الشعور بالسلبية والضجر وعدم الراحة، وأن الوضع بدأ يكون مملآ وغير مريح.



– التغيرات في لون البشرة

التغيرات في لون البشرة كـ ” احمرار الرقبة أو الوجه، والتعرق الزائد ” ، من العلامات الدالة على الكذب في لغة الجسد، بالإضافة إلى بعض التغيرات الصوتية.



– نظرة المرأة لأعلى الجانب

تدل على الخجل ، وعندما تبتسم المرأة بهذه الطريقة تثير مشاعر أبوية عند الرجل.

