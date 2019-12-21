تعرف على أسرار لغة الجسد وماهية إشاراتها
تتعدد إشارات لغة الجسد وأسرارها حيث تختلف من بلد إلى بلد ومن ثقافة لأخرى، إلا أن معرفتها تساعدنا على فهم من حولنا، وسنستعرض في هذا التقرير أبرز هذه الإشارات.
– وضع قبضة اليد أسفل الذقن
تدل على الشعور بالسلبية والضجر وعدم الراحة، وأن الوضع بدأ يكون مملآ وغير مريح.
– التغيرات في لون البشرة
التغيرات في لون البشرة كـ ” احمرار الرقبة أو الوجه، والتعرق الزائد ” ، من العلامات الدالة على الكذب في لغة الجسد، بالإضافة إلى بعض التغيرات الصوتية.
– نظرة المرأة لأعلى الجانب
تدل على الخجل ، وعندما تبتسم المرأة بهذه الطريقة تثير مشاعر أبوية عند الرجل.
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