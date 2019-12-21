تطورات جديدة في قضية اختلاس موظفي جمعية خيرية بجازان بعد اعترافات خطيرة لموظفة

تركي السالم(صدى):

كشفت مصادر عن تطورات جديدة في قضية اتهام موظفين بجمعية خيرية بجازان بالإختلاس والتزوير .

وقالت أن وزارة العمل قررت إنهاء خدمة مسؤول بالعمل يعمل بالجمعية بجازان وأحالت ملفه للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات النظامية ، فيما تتواصل التحقيقات مع باقي المتهمين .

وأكدت معلومات اعتراف موظفة بالجمعية التي تعني بالأيتام بقيام المسؤول بتعبئة أوراق فارغة وأجبرها على ختمها واعتمادها لصرف مبالغ مالية لزوجته ! ، فضلاً عن قيامه بمخالفات مالية أخرى كصرف بدلات غير مستحقة وتشكيل لجان غير نظامية وغيرها

كما أكدت أن هذا المتهم هو نفسه المتهم الذي أثار قضية مشابهة قبل نحو عام لمخالفات إدارية ومالية .

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