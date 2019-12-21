فوائد مذهلة لتناول أرجل الدجاج.. أبرزها تقوية الجهاز المناعي  

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعتبر أرجل الدجاج من الأطعمة المفيدة لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي تمثل أهمية كبيرة لصحة الإنسان، مثل الكولاجين، الحديد، وبروتين.

وتتضمن نسبة عالية من الغضاريف، التي تمثل أهمية كبيرة لصحة المفاصل، لذا فيمكن سلقها للاستفادة من شوربتها، لأن قيمتها الغذائية تفوق أهمية الكوارع.

ونستعرض فوائد أرجل الدجاج ومنها تأخير ظهور علامات الشيخوخة، ترطيب ونضارة البشرة، تقليل فرص الإصابة بالأنيميا، تساعد على بناء العضلات،تجديد خلايا وأنسجة الجلد، تقوية الجهاز المناعي، تقليل الإصابة بخشونة المفاصل، الحماية من هشاشة العظام.