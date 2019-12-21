بالفيديو.. قائد بالحد الجنوبي يوجه رسالة لزملائه: درعك وخوذتك حمايتك

نايف السالم(صدى):

وجه اللواء صالح بن صبر المطيري قائد لواء الملك عبدالعزيز المرابط في الحد الجنوبي، رسالة لزملائه في الجبهات للحفاظ على حياة المرابطين البواسل.

وظهر اللواء صالح بن صبر المطيري في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقول «درعك وخوذتك تخليك تقاتل فترة أطول وتحافظ على حياتك بعد الله سبحانه»، مؤكدًا أن الخوذة والدرع هما من علامات الشجاعة للمقاتل المحترف.

وأضاف «والله ما نخشى أحداً إلا الله سبحانه وتعالى- وقدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، بقوله، اعقلها وتوكل”، ونحن نتخذ بالأسباب ونلبس الخوذ نلبس الواقيات، ننظف سلاحنا ونجهز ذخيرتنا استعداداً لدحر للعدو».