أسباب وعلاج قصر القامة لدى الأطفال

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يلاحظ بعض الآباء قصر قامة أطفالهم بالمقارنة بغيرهم في مثل العمر مما يثير القلق حول نمو الطفل بشكل سليم وبالطول المناسب وفقاً لبيئته .

ويؤكد الأطباء أن مقياس طول أو قصر القامة لا يجب أن يتم بناءً على المقارنة بغيره فحسب ، بل إن هناك معيار متكامل لقياس نمو الطفل بناءًعلى العرق والطول والعمر والمقارنة مع متوسط طول غيرهم .

كما يؤكدون أن هناك عدة أسباب لقصر القامة فقد يكون وراثي بسبب قصر قامة أحد الوالدين وفي هذه الحالة سينمو طفلك بمعدل طبيعي ولن تكون هناك أي أمراض مزمنة .

وهناك سبب يسمى ” تأخر النمو البنيوي ” ، وهنا يكون الطفل أقصر من أقرانه في مرحلة الطفوله لكنه سيصل إلى معدل الطول الطبيعي لأقرانه بمجرد وصوله مرحلة البلوغ ، فعلاجه الإنتظار فقط بعض السنوات مع قياس معدل التغير .

وقد يكون السبب نتيجة سوء تغذية أو خلل في هرمونات الغدة الصماء لذلك فإن استشارة الطبيب ستحدد المسار الذي سيتم فيه معالجة الطفل .

ويجب عليكي أن تزرعي الثقة في طفلك وتحرصي على تغذيته بشكل سليم مع ممارسة الألعاب الرياضية ، مع قياس التغير في طوله بشكل منتظم بالسنتيمتر .