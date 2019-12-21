غوارديولا يحدد شرطا لتجديد عقده مع مانشستر سيتي

طلال الغامدي(صدى):

حدد المدرب الإسباني بيب غوارديولا “عاملا مهما” في الاعتبار، في حال أراد تجديد عقده مع ناديه الحالي مانشستر سيتي، رغم قيادته “السيتزنز” إلى تحقيق 5 ألقاب مهمة، أبرزها الدوري الإنحليزي في الموسمين الماضيين.

ومن المقرر أن عقد المدرب، مع النادي الشمالي عام 2021، ويبدو سيتي راغبا في الإبقاء لفترة أطول على المدير الفني، الذي تولى مهامه في صيف العام 2016.

وقال غوارديولا في تصريحات بعد مباراة القمة ضد ضيفه ليستر سيتي “يتبقى لي عام واحد وعلي دائما أن أستحق تمديد عقدي”.

ولفت غوارديولا:”نحن المدربون علينا تحقيق النتائج. في هذا النادي عليك أن تفوز، وسبق لنا التحدث عن ذلك، الوضع تغير كثيرا. المدربون اليوم، حتى في هذه البلاد، يتم تغييرهم بشكل كبير”.

وأشار غوارديولا “خلال أربعة أو خمسة أشهر، كم من مدرب تمت إقالته؟ لذا علينا ان نكون صبورين في أداء مهمتنا”، مؤكدا وجود “وقت طويل” قبل نهاية عقده مع النادي، مردفا: “لدينا الوقت، لذا علينا التمتع بالصبر. تربطنا علاقة مذهلة مع مجلس الإدارة، مع الناس الذين يتخذون القرارات، وسنتخذ القرار الأفضل للنادي. أعتقد انه في كرة القدم، عام ونصف عام وقت طويل، لذا علينا ان نرى جميعا كيف تسير الأمور، وما سيحدث”.