59 % من المواطنين الباحثين عن عمل يحملون شهادة البكالوريوس
كشفت بيانات السجلات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية بالربع الثالث من عام 2019، وصول عدد المواطنين الباحثين عن عمل إلى 1.025.328 فردًا، وبلغت نسبة الإناث منهم 83.6% مقابل 16.4% للذكور.
وأضافت السجلات أن الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة احتلت صدارة الباحثين عن عمل بنسبة 32.4%، أما من ناحية الذكور فكانت النسبة الأعلى للفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة وبلغت 38.4%، بينما كانت النسبة الأعلى للإناث من 25 إلى 29 سنة بنسبة 31.7%.
وأضافت السجلات أن 59.1% من الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية «بكالوريوس»، و 25.1% يحملون الشهادة الثانوية، وحوالي 0.03% يحملون الدكتوراة.
ومن ناحية المتعطلون حسب الممارسات العالمية المعتمدة دوليًا، أظهرت النشرة أن عدد المتواجدين في المملكة وقت تنفيذ المسح بلغ للذكور 36.9% بينما بلغ 63.1% للإناث من إجمالي المتعطلين، ونسبة غير السعوديين 66.7% للذكور والإناث 33.1%.
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