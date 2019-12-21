59 % من المواطنين الباحثين عن عمل يحملون شهادة البكالوريوس

حمود العنزي(صدى):

كشفت بيانات السجلات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية بالربع الثالث من عام 2019، وصول عدد المواطنين الباحثين عن عمل إلى 1.025.328 فردًا، وبلغت نسبة الإناث منهم 83.6% مقابل 16.4% للذكور.

وأضافت السجلات أن الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة احتلت صدارة الباحثين عن عمل بنسبة 32.4%، أما من ناحية الذكور فكانت النسبة الأعلى للفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة وبلغت 38.4%، بينما كانت النسبة الأعلى للإناث من 25 إلى 29 سنة بنسبة 31.7%.

وأضافت السجلات أن 59.1% من الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية «بكالوريوس»، و 25.1% يحملون الشهادة الثانوية، وحوالي 0.03% يحملون الدكتوراة.

ومن ناحية المتعطلون حسب الممارسات العالمية المعتمدة دوليًا، أظهرت النشرة أن عدد المتواجدين في المملكة وقت تنفيذ المسح بلغ للذكور 36.9% بينما بلغ 63.1% للإناث من إجمالي المتعطلين، ونسبة غير السعوديين 66.7% للذكور والإناث 33.1%.