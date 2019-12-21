مواطن يشكو من قلة الدعم.. وحساب المواطن يتفاعل

عادل الحربي(صدى):

يواصل حساب المواطن دوره التفاعلي مع المستفيدين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي؛ للرد على استفساراتهم وحل المشكلات التي تقابلهم للحصول على الدعم.

وتفاعل حساب خدمة المستفيدين عبر «تويتر»، مع شكوى مواطن من قلة الدعم، موضحًا أنه يتم صرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وقال المواطن في الشكوى «عندي أسرة عددها 3 أفراد وينزل لي حساب المواطن 424 فقط؟»، فيما أشار البرنامج إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية من هنا