بالفيديو.. عارضة أزياء إيرانية توجه رسالة للجمهور السعودي قبل قدومها للرياض
خاطبت عارضة الأزياء الإيرانية الشهيرة ماهلاغا جابري، جمهورها السعودي بـ ” فيديو ” .
وتساءلت ” جابري ” بمقطع فيديو تساءلت فيه عن أفضل عباءة قبل قدومها إلى الرياض.
وكانت عارضة الأزياء الإيرانية قد أعربت من خلاله عن حماستها لملاقاتهم، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2020 خلال عرض أزياء.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14704 ] نشر منذ 27 دقيقة
مالناعليش سنع😊😂
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6662 ] نشر منذ 11 دقيقة
عارضة و ايرانية اكيد مو عايشة في ايران و كويس انك بتلبسين العباءة