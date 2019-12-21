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بالفيديو.. عارضة أزياء إيرانية توجه رسالة للجمهور السعودي قبل قدومها للرياض

بالفيديو.. عارضة أزياء إيرانية توجه رسالة للجمهور السعودي قبل قدومها للرياض
طهران(صدى):

خاطبت عارضة الأزياء الإيرانية الشهيرة ماهلاغا جابري، جمهورها السعودي بـ ” فيديو ” .

وتساءلت ” جابري ” بمقطع فيديو تساءلت فيه عن أفضل عباءة قبل قدومها إلى الرياض.

وكانت عارضة الأزياء الإيرانية قد أعربت من خلاله عن حماستها لملاقاتهم، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2020 خلال عرض أزياء.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6662 ] نشر منذ 11 دقيقة

عارضة و ايرانية اكيد مو عايشة في ايران و كويس انك بتلبسين العباءة

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