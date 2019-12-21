كلوب: ليفربول أمام حدث تاريخي بمباراة نهائي مونديال الأندية

ماجد محمد(صدى):

أبدى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، رغبته في كتابة التاريخ في المباراة المرتقبة مساء اليوم أمام فلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وذلك في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وقال «كلوب» في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن المباراة ستكون صعبة نظرًا لأن فريق فلامنغو يحمل آمال قارة بأكملها، لكن فريقه لديه نفس الرغبة لدخول التاريخ بالفوز بتلك البطولة لأول مرة في التاريخ.

وأضاف المدرب الألماني أن الأمر جديد بالنسبة له حيث أنه يتعامل في الوقت الحالي مع شئ لم يحدث من قبل، مشيرًا إلى أن الأمر يشبه الهبوط على سطح القمر عام 1969.

وأشار إلى أن الحضور الجماهيري الكبير للفريق البرازيلي يزيد من صعوبة المباراة، مشيرًا إلى أنه يحترم تلك البطولة وسيقاتل بجانب اللاعبين للفوز بها.

وأكمل أن هذه قد تكون الفرصة الوحيدة لإضافة لقب الفريق الفائز بمونديال الأندية إلى قائمة إنجازات ليفربول، مشيرًا إلى أنها فرصة كبيرة ويجب استغلالها.

يذكر أن ليفربول يصل للمرة الأولى في تاريخه إلى مونديال الأندية، ويعتبر يورجن كلوب هو أول مدير فني ألماني يصل لمونديال الأندية في شكله الجديد.