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شركة سجائر «مارلبورو» ترد على أنباء توزيع دخان مغشوش في المملكة

شركة سجائر «مارلبورو» ترد على أنباء توزيع دخان مغشوش في المملكة
نايف السالم(صدى):

أكدت شركة “فيليب موريس إنترناشونال ” المنتجة لسجائر ” مارلبورو” أن جميع سجائرها الموزعة بأسواق المملكة يتم تصنيعها في ألمانيا وبولندا وتركيا .

وقالت الشركة في بيان إعلامي لها اليوم السبت أنها لا توجد لها أي مصانع بالإمارات العربية المتحدة ، وأن الباركود الذي يبدأ بالرمز ” 629 ” على عبواتها يشير إلى المكتب الذي تم فيه تسجيل الباركود وليس المصنع محل الإنتاج .

كما نفت الشركة وجود أي تدخل من جانبها أثناء عمليات التصنيع لتغيير نكهة التبغ بعد تطبيق اللائحة الفنية للتغليف الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة .

جاء ذلك بعد الجدل الأخير حول ” الدخان الجديد ” بالأسواق والذي استعدت على أثره وزارة التجارة والإستثمار شركات التبغ وألزمتها بالإفصاح عن المكونات وقامت بتحليل عينات قبل وبعد التغليف الجديد ، ولم يكن هناك اختلاف محدد ولكن تغير في النكهة في محاولة لإفشال مشروع التغليف .

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