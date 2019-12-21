تعرف على نظام حضور «المتهم» في القضايا الجزائية

عادل الحربي(صدى):

يختلف نظام حضور ” المتهم ” في الإجراءات الجزائية بـ الجرائم الكبيرة عن الإجراءات الأخرى في القضايا الحقوقية والمدنية.

وتنص المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة، أنه يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة، مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه.

وفي حال لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحام، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محامية للدفاع عنه على نفقة الدولة.

أما في الجرائم الأخرى، فيجوز له أن ينيب عنه وكيلآ أو محاميًا لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصية أمامها.