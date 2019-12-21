«المسند» يعلن بداية الانقلاب الشتوي واستقرار الجو

حمود العنزي(صدى):

أعلن الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، عن استقرار جوي عام في معظم مناطق المملكة، بالتزامن مع بداية فصل الشتاء «الانقلاب الشتوي».

وأوضح «المسند» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وجود كتلة هوائية باردة جافة تستوطن أجواء المملكة لبضعة أيام مقبلة، ما يجعل السماء صافية خالية من السحب.

وقال ي تغريدة له «مركز للضغط الجوي المرتفع (الطارد للحالات المطرية) يجثم فوق أجوائنا حتى يوم الأربعاء .. هذا والله أعلم».

كما أشار «المسند» إلى أن فصل الشتاء «الانقلاب الشتوي» يبدأ في تمام الساعة الـ7:19 صباحًا وفق حركة الشمس الظاهرية، إذ تتعامد الشمس على مدار الجدي «جنوب الكرة الأرضية» ويبلغ طول فصل الشتاء 89 يومَا.

وأضاف «اليوم نهاية فصل الخريف، والذي دام 90 يومًا، وعند الساعة 07:19 صباح يوم غد الأحد بداية فصل الشتاء، اليوم عند الزوال تكون الشمس في أخفض ارتفاع لها خلال السنة، الليلة هي الأطول خلال العام، ونهار يوم غد الأقصر خلال العام».