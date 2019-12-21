عقب مباراة الزمالك وسموحة.. اتهامات السحر والشعوذة تعود للدوري المصري

نواف السالم(صدى):

عادت اتهامات ” السحر ” للدوري المصري من جديد، عقب مباراة الزمالك وسموحة في استاد القاهرة، ضمن الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.

وتفصيلآ، وجه رئيس الزمالك مرتضى منصور اتهامًا لـ نظيره رئيس سموحة، باللجوء إلى السحر قبل مواجهة الفريقين.

وأكد ” منصور ” أن رئيس سموحة اتفق مع ساحر وقدم له 7 آلاف دولار؛ حتى يتمكن من الفوز بمباراة أمس.

وأضاف رئيس نادي الزمالك: ” اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم في المباراة، ولكن مرمى سموحة مغلق تمامًا بالسحر ” .

فيما رد رئيس نادي سموحة فرج عامر على اتهامات مرتضى منصور، قائلاً: ” سموحة لا سحر ولا شعوذة ” .