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عصابة سرقة نجوم الكرة تسطو على منزل «زيدان» للمرة الثانية

عصابة سرقة نجوم الكرة تسطو على منزل «زيدان» للمرة الثانية
نواف السالم(صدى):

تحقق السلطات الإسبانية في سرقة منزل المدرب الفرنسي زين لدين زيدان المدير الفني ريال مدريد ، بعدما تعرض للإقتحام والسرقة ولكن لحسن الحظ لم يكن أحداً بالمنزل .

وأكدت تقارير أن هذه المرة كانت سرقة منزله الواقع في ألميريا بعيداً عن ضجيج العاصمة ،رغم كونه غير فاخراً ويضم ثلاثة طوابق ومسبح وهو المنزل الوحيد بالمنطقة الذي به مسبح ، لكنها لم توضح المحتويات المسروقة .

ويمتلك زيدان عدة منازل في عدة مدن وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها سرقة منزله ، إذ تعرض منزله في مدريد للسرقة أثناء أحد المباريات .

وتستهدف عصابة نجوم كرة القدم ، إذ تعرض أكثر من لاعب للسرقة أثناء حضوره للمباريات منهم كريم بنزيما ، وبيكيه ، وإيسكو ، وغيرهم ، كما تعرض نيلسون سيميدو للسرقة أثناء لقاء كلاسيكو الأرض الأربعاء الماضي على كامب نو .


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