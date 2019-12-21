حقيقة خفض أسعار البنزين في المملكة 

علي القحطاني(صدى):

كشفت هيئة مكافحة الشائعات، عن حقيقة خفض سعر البنزين ورفع سعر إسطوانات الغاز في المملكة ووصول سعر الإسطوانة الواحدة إلى 45 ريال.

وأضافت هيئة مكافحة الشائعات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”:”لا صحة للخبر المتداول عبر الواتساب بعنوان “بشرى إنخفاض سعر البنزين”, والخبر الحقيقي عن عودة الإمدادات البترولية إلى ماكانت عليه قبل العمل التخريبي في بقيق وخريص”.

وحول وصول سعر إسطوانة الغاز إلى 45 ريال، أوضحت الهيئة:”لا صحة لما يتداول عن إرتفاع سعر إسطوانات الغاز لـ 45 ريال, والإشاعة المتداولة منذ يناير عام 2018 نفتها شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو” عدة مرات.