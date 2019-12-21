حقيقة خفض أسعار البنزين في المملكة
كشفت هيئة مكافحة الشائعات، عن حقيقة خفض سعر البنزين ورفع سعر إسطوانات الغاز في المملكة ووصول سعر الإسطوانة الواحدة إلى 45 ريال.
وأضافت هيئة مكافحة الشائعات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”:”لا صحة للخبر المتداول عبر الواتساب بعنوان “بشرى إنخفاض سعر البنزين”, والخبر الحقيقي عن عودة الإمدادات البترولية إلى ماكانت عليه قبل العمل التخريبي في بقيق وخريص”.
وحول وصول سعر إسطوانة الغاز إلى 45 ريال، أوضحت الهيئة:”لا صحة لما يتداول عن إرتفاع سعر إسطوانات الغاز لـ 45 ريال, والإشاعة المتداولة منذ يناير عام 2018 نفتها شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو” عدة مرات.
القرشي[ عدد التعليقات: 2672 ] نشر منذ 47 دقيقة
ربما اليوم قد تكون إشاعة ولكن غدآ قد تصبح حقيقة .
وربما هذه الإشاعة اطلقت لجس نبض المواطنون حيال
سعر إسطوانة الغاز الجديد وماهي ردة فعلهم ؟
على العموم الله يستر مما هو قادم … الحقيقة مرة والحال والله ماعاد ينطاق …. خــــــــــــــــــلااااااااص .