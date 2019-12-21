تعرف على التشكيلة المتوقعة لمباراة الهلال ومونتيري في كأس الأندية 

ماجد محمد(صدى):

يعتزم نادي الهلال نيل المركز الثالث في أول مشاركة له في كأس العالم للأندية، عند لقائه بمونتيري المكسيكي.

ومن المقرر أن المباراة تقام اليوم السبت، الساعة 16:30 بتوقيت القاهرة، 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتُنقل المباراة على قناة Alkass Three HD، بصوت سمير اليعقوبي، وAlkass Six HD بصوت منتصر الأزهر، وbeIN Sports HD 1 بصوت عامر الخوذيري.

ويتوقع أن يلعب الهلال بهذه التشكيلة أمام مونتيري:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: محمد البريك، جانغ هيون سوو، علي هادي آل بليهي، ياسر الشهراني.

الوسط الدفاعي: محمد إبراهيم كنو، غوستافو كويلار.

الوسط الهجومي: كارلوس إدواردو، سيباستيان جيوفينكو، سالم الدوسري.

الهجوم: بافيتيمبي غوميز.

ومن جهته، وصف الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، مباراة الزعيم مع مونتيري بالصعبة، مبينا أن الفريق المكسيكي قوي ولا يستهان به على الإطلاق.

وأضاف لوشيسكو خلال المؤتمر الصحفي:”نسعى إلى إنهاء هذه البطولة برأس مرفوعة، وتحقيق نتيجة إيجابية نترجم بها المستويات الجيدة التي قدمناها خلال المونديال”، لافتا:”سنواجه فريقًا منظمًا ولديه شخصية قوية، وإذا فقدنا تركيزنا أمامهم سيمثل ذلك تهديدًا كبيرًا ضدنا، وعلينا أن نكون في قمة التركيز”.

وأكد لوشيسكو أنه ليس قلقًا من أي شيء قبل مواجهة مونتيري، وقال:“نحاول تحليل طريقة وأسلوب لعب الخصم، ونركز على ما يجب أن نفعله لأننا نريد السيطرة على المباراة“.