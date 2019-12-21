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احذري.. أطعمة ومشروبات تسببه تشوه لـ «الجنين»

احذري.. أطعمة ومشروبات تسببه تشوه لـ «الجنين»
متابعة- أميرة خالد(صدى):

يراود بعض النساء القلق خلال فترات ” الحمل ” وتبدأ مخاوف حدوث تشوهات لجنينها، لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز الأطعمة التي يمكن أن تسبب تشوهات الجنين.

– تجنب السمك الذي يحتوي على ” الزئبق ” ؛ وذلك نتيجة لإلقاء المخلفات بالمياه التي كان يعيش فيها، فتناول كميات كبيرة من الأطعمة الملوثة بالزئبق، يسبب مشاكل تنموية للجنين مثل ” سمكة القرش، أبو سيف، الماكريل، التونة “.

– تجنب المايونيز المنزلي الصنع و الصوص الآيس كريم، الكبد ولحوم الأعضاء الداخلية.

– ابتعدي عن الكافيين والخضراوات غير المغسولة جيدًاو الوجبات السريعة والحليب والجبن غير المبستر.


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