احذري.. أطعمة ومشروبات تسببه تشوه لـ «الجنين»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يراود بعض النساء القلق خلال فترات ” الحمل ” وتبدأ مخاوف حدوث تشوهات لجنينها، لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز الأطعمة التي يمكن أن تسبب تشوهات الجنين.

– تجنب السمك الذي يحتوي على ” الزئبق ” ؛ وذلك نتيجة لإلقاء المخلفات بالمياه التي كان يعيش فيها، فتناول كميات كبيرة من الأطعمة الملوثة بالزئبق، يسبب مشاكل تنموية للجنين مثل ” سمكة القرش، أبو سيف، الماكريل، التونة “.

– تجنب المايونيز المنزلي الصنع و الصوص الآيس كريم، الكبد ولحوم الأعضاء الداخلية.

– ابتعدي عن الكافيين والخضراوات غير المغسولة جيدًاو الوجبات السريعة والحليب والجبن غير المبستر.