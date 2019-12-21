ماذا تفعل إذا تعرضت لـ السب والشتم على «تويتر» ؟

وكالات(صدى):

يشهد موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” العديد من المشادات بين المتابعين يوميًا، وهو الأمر الذي يدفع بعضهم لانتهاج ” السب والشتم ” في الرد على المتابعين.

ويُعتبر ” السب والشتم ” من الجرائم التي يُعاقب عليها القانون، فيمكن لـ ” المتضرر ” حفظ حقه ويقوم برفع دعوى ضد المتسبب.

ويتم رفع الدعوى من خلال عدة اجراءات تتضمن تصوير التغريدة ثم طباعتها ورفع بلاغ في الشرطة أو من خلال تطبيق كلنا امن.

وستتخذ الشرطة إجراءات البحث عن المتهم، وعند القبض عليه سيحال للنيابة للتحقيق ثم يُحال للمحكمة.