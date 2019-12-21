قرار «المرور» يرفع طلب التأمين على المركبات
شهدت سوق التأمين على المركبات إقبال كبير بنهاية العاية العام الجاري 2019 بالتزامن مع قرار الإدارة العامة للمرور بتوقيع مخالفات على المركبات الغير مؤمن عليها .
ويتوقع المحللون ارتفاع نسبة التأمين إلى 40 % خلال العام المقبل إذ تقترب بالفعل من 25 % خلال الوقت الحالي ، مما يُعظم من النتائج المالية لشركات التأمين بخلاف عوائد التأمين لأصحاب المركبات .
وحول مستقبل أسعار التأمين على المركبات في ظل زيادة الطلب عليها ، قال أحد الأعضاء بلجنة التأمين بغرفة جدة التجارية أن الأسعار ستظل ثابتة ومستقرة لوجود رقابة من جانب مؤسسة النقد الربي السعودي ” ساما ” ، وأن التأثير على الشركات سيكون في زيادة حجم المركبات المؤمن عليها وتحسن نتائجها .
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