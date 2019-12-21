قرار «المرور» يرفع طلب التأمين على المركبات

نايف السالم(صدى):

شهدت سوق التأمين على المركبات إقبال كبير بنهاية العاية العام الجاري 2019 بالتزامن مع قرار الإدارة العامة للمرور بتوقيع مخالفات على المركبات الغير مؤمن عليها .

ويتوقع المحللون ارتفاع نسبة التأمين إلى 40 % خلال العام المقبل إذ تقترب بالفعل من 25 % خلال الوقت الحالي ، مما يُعظم من النتائج المالية لشركات التأمين بخلاف عوائد التأمين لأصحاب المركبات .

وحول مستقبل أسعار التأمين على المركبات في ظل زيادة الطلب عليها ، قال أحد الأعضاء بلجنة التأمين بغرفة جدة التجارية أن الأسعار ستظل ثابتة ومستقرة لوجود رقابة من جانب مؤسسة النقد الربي السعودي ” ساما ” ، وأن التأثير على الشركات سيكون في زيادة حجم المركبات المؤمن عليها وتحسن نتائجها .