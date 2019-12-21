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بالأرقام.. تعرف على نتائج مواجهات مونتيري أمام الأندية العربية

بالأرقام.. تعرف على نتائج مواجهات مونتيري أمام الأندية العربية
طلال الغامدي(صدى):

تترقب جماهير الساحرة المستديرة مواجهة الهلال ومونتيري المكسيكي اليوم السبت لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2019 .

وتزداد المنافسة بين بطل آسيا ومونتيري الذي يسعى لتكرار إنجاز 2012 وتحقيق المركز الثالث مرة أخرى في كأس العالم للأندية .

وبإستعراض نتائج مواجهات الفريق المكسيكي مع الأندية العربية سابقاً ، نجد أن مونتيري فاز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس بنسخة كأس العالم للأندية عام 2011 باليابان ، لكنه خرج من المنافسة بعد خسارته أمام كاشيوا ريسول الياباني .

كما فاز مونتيري أمام الأهلي المصري بهدفين نظيفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية عام 2012 ، وفاز عليه أيضاً في نسخة 2013 بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ، بينما خسر أمام الرجا ءالبيضاوي بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2013 .

وحقق مونتيري انتصاره على السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2019 ، لكنه خسر بعدها أمام ليفربول ، ليعود ويتجدد لقاءه مع الأندية العربية أمام الزعيم اليوم .


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