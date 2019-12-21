أرامكو وعلي بابا تنقذان أسواق الأسهم العالمية في 2019 

علي القحطاني(صدى):

استطاع إدراجان ضخمان لأرامكو وعلي بابا إنقاذ عاما اتسم بالتباطؤ بالنسبة لأسواق الأسهم العالمية في 2019 بعد سلسلة من الطروح العامة الأولية التي لم تتم وتراجعات الأسعار.

وانخفضت حصيلة أسواق الأسهم العالمية بنسبة 4.7 بالمئة إلى 659 مليار دولار في 2019، وهو الرقم الذي عززه الطرح الأولي القياسي لعملاق النفط السعودي أرامكو والذي جمع 25.6 مليار دولار والإدراج الثانوي لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا في هونغ كونغ وجمع 13.5 مليار دولار.

وبحسب المعلومات الواردة فإن الصفقتان ساهمتا بستة بالمئة من الإجمالي، وسجلت أرامكو وحدها 15 بالمئة من أحجام الطروح العامة الأولية عالميا.

يذكر أن الخسارة الأكبر خلال العام لشركة وي ورك الأميركية للمساحات الإدارية بعد أن هوى تقييمها من 47 مليار دولار خلال جولة خاصة لجمع التمويل في يناير إلى ما بين عشرة مليارات و12 مليار دولار لطرحها الأولي الذي كان مقترحا ثم أُلغي لاحقا.