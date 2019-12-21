رجل عن دعوى تطليق زوجته: بخاف أنام جنبها

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري على رفع دعوى تطليق أمام محكمة الأسرة؛ بسبب تصرفات زوجته الغريبة التي تستعدي اللجوء لطبيب نفسي.

وتفصيلآ، تحدث ” الزوج ” عن قصته قائلآ: ” بعد 6 أشهر من الزواج بدأت زوجتي تمارس أفعالآ غريبة تنم عن مرض نفسي.. مراتي بتصحى بالليل تعضني وتنام ” .

وتابع: ” جسمي كله مليان علامات زرقة منها، أنا مش عارف دا مرض نفسي ولا إيه، بقيت أخاف أنام جمبها ” ، مشيرًا إلى الزوج ترفض الاعتراف بما تفعله دائمًا وتنكره.

وحاول اانوج اقناع زوجته بأهيمة اللجوء لـ ” طبيب نفسي ” ، لكنها رفضت وتعدت عليه بالضرب وأحدثت بوجهه عدة جروح سطحية، وهو ما دفعه للجوء لمحكمة الأسرة.