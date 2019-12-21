شركة ضخمة توقف نشاطها بسبب العقوبات الأمريكية

وكالات(صدى):

أعلنت شركة «ألسيز» السويسرية المشاركة في إنشاء خط الأنابيب الذي ينقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، اليوم السبت، إيقاف نشاطها في المشروع؛ بسبب العقوبات الأمريكية على مشروع «نورد ستريم2».

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيتم إيقاف العمل حتى يتم التوافق مع التشريع على أن تستأنف عملها بعد ذلك، قائلة إنها تنتظر مساعدة في التوجيه من قبل السلطات الأمريكية المختصة.

وتعمل شركة «ألسيز» على تشغيل سفن متخصصة للغاية تتولى نقل الأنابيب الخاصة بالمشروع عبر بحر البلطيق، ولكنها لجأت إلى توقيف النشاط في مشروع «نورد ستريم 2» حتى إشعار آخر.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة تشريعية متعلقة بميزانية الدفاع، والتي جاء منها قانون العقوبات ضد «نورد ستريم 2»، وسط إدانات من موسكو والبرلين لهذه العقوبات.

وجاء في التشريع الجديد الذي وقع عليه «ترامب» أن خط غاز نورد ستريم 2 يمثل أداة إكراه ونفوذ سياسي من شأنها إضعاف العلاقات الأمريكية مع ألمانيا وأوروبا، كما أنه يمنح «ترامب» 60 يومًا لفرض عقوبات على السفن التي تشارك في وضع الأنابيب لخطي غاز «نورد ستريم 2 » و«تورك ستريم».