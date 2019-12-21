بالصور.. مشاهد بديعة تأسر القلوب لشواطئ محافظة الوجه

محمود البلوي(صدى):

وثقت مجموعة من الصور مناظر طبيعية خلابة لمحافظة الوجه شمال غرب المملكة الساحلية والتي تشهد توافد كبير من جانب السياح والزائرين على مدار العام .

ووتمتاز المحافظة التي تبعد عن مدينة تبوك 325 كيلو متر بمناظر بديعة على شواطئها الخلابة وصخورها العجيبة ، وأبرزها شواطئ ” شرم زاعم ” ، و” الدرر” ، و” حواز ” ، و”المسدود ” وغيرها من الشواطئ ولكل منها ما يميزه من الشعاب المرجانية ، والأشكال الجغرافية .

ويتوافد السياح على تلك الشواطئ الغنية للإستمتاع بجوها الساحر بالإضافة لممارسة رياضة الغوص في أعماق البحر .