بالصور.. مشاهد بديعة تأسر القلوب لشواطئ محافظة الوجه
وثقت مجموعة من الصور مناظر طبيعية خلابة لمحافظة الوجه شمال غرب المملكة الساحلية والتي تشهد توافد كبير من جانب السياح والزائرين على مدار العام .
ووتمتاز المحافظة التي تبعد عن مدينة تبوك 325 كيلو متر بمناظر بديعة على شواطئها الخلابة وصخورها العجيبة ، وأبرزها شواطئ ” شرم زاعم ” ، و” الدرر” ، و” حواز ” ، و”المسدود ” وغيرها من الشواطئ ولكل منها ما يميزه من الشعاب المرجانية ، والأشكال الجغرافية .
ويتوافد السياح على تلك الشواطئ الغنية للإستمتاع بجوها الساحر بالإضافة لممارسة رياضة الغوص في أعماق البحر .
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